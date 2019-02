Matonería y racismo

La actitud mostrada por la ciudadana Zuleika Alatrista Andía hacia la trabajadora Elena Viza Choquecondo, quien trataba de poner orden en el tránsito en la Variante de Uchumayo, en Arequipa, evidencia a qué reprobables niveles puede llegar un ser humano. Ahí hay abundante trabajo para sociólogos, psicólogos y antropólogos a fin de tratar de encontrar una explicación a esta conducta.

Y mientras los estudiosos hacen su trabajo para el largo plazo, es positivo que el Ministerio Público haya hecho el suyo al abrir una investigación a la mujer agresora, quien atacó no solo con palabras a su víctima, tal como el país entero ha visto, sino también físicamente, pues ya hay un informe médico que da cuenta de eso. Alatrista Andía habría cometido un delito y tiene que responder por eso, más allá de sus lloriqueos y el papel de víctima que quiso mostrar ante la Policía.

Lo que ha hecho Alatrista Andía con la vigía de una obra en Uchumayo no tiene justificación alguna, por lo que es de esperarse que el Ministerio Público actúe con todo el rigor que la ley le permite. No pueden quedar impunes la agresión física, el racismo, el insulto y la prepotencia que todo eso enmarca. Si una mujer fue a parar a Santa Mónica por dársela de matona con un policía, ¿por qué no hacer lo mismo con este personaje, que ya se hizo famoso gracias a las redes sociales?

Hay que tener en cuenta que acá no solo estamos ante un caso más de esos en que se suelta la infame frase de “no sabes quién soy yo”, con el amenazante dedo índice levantado. Hablamos de una agresión con lesiones físicas, que si los fiscales hacen bien su trabajo, podría llevar a una condena que sirva de ejemplo a esa gente, hombres y mujeres, que tanto daño hacen al país con actitudes como las vistas en contra de una trabajadora de Arequipa.

En el Perú tenemos leyes para todo y es momento de aplicarlas. Así como al famoso matón de la pistola de San Isidro se le quitó la licencia de conducir y la tuvo difícil tras su “hazaña” viralizada, en Arequipa debería pasar algo similar, con el agravante de que hay una lesión de por medio. En el país no puede imperar la ley de la selva, o la de quién grita más fuerte o golpea primero. Fiscales y jueces tienen la palabra.