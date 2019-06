​Mayoría no manda

En el Perú solemos manejar un concepto erróneo de lo que es la democracia. Muchos creen que es aquello que la mayoría quiere. Así, cuando uno tiene la suerte de encontrarse en el lado mayoritario, esto se convierte en el argumento perfecto para silenciar al otro.

Ello ocurre en todos los ámbitos. Pasa, por ejemplo, con los marchantes que, con pancarta y megáfono en mano, vociferan pidiendo el cierre del Congreso, gracias al confortante respaldo de que -según encuestas- “es la voluntad de la mayoría”. Sin embargo, pasa también si nos oponemos al reclamo de una minoría, incluso cuando involucra sus derechos fundamentales.

De este modo, el mayoritario sector conservador del Perú argumenta que otorgar derechos igualitarios -tales como matrimonio, adopción o herencia- a personas homosexuales atenta contra lo que la mayoría cree. Recordemos a Cipriani sugiriendo que la unión civil se decida por referéndum en el 2016, o a Carlos Tubino, allá por el 2015, diciendo que “querámoslo o no, el Perú tiene una cultura católica y cristiana, y se legisla para las mayorías”.

La democracia, sin embargo, no es “mayoría manda”. Si así lo fuera, ¿podríamos acaso sostener que un país donde por mayoría se decide esclavizar a un grupo de personas por su color de piel es un Estado democrático? Evidentemente no. Recordemos nada más que en el pasado las más grandes injusticias -esclavitud, prohibición del matrimonio interracial, desigualdad de derechos entre hombres y mujeres- se han perpetrado con la venia de las mayorías.

La regla de la mayoría sí aplica a la democracia, pero solo durante los procesos electorales; aunque no al momento de reconocer derechos o de seguir las reglas. Si no, la democracia no sería más que la dictadura de las mayorías. Una dictadura que, a punta de argumentos morales y religiosos, se viene escuchando con fuerza durante este mes del orgullo LGTBI, por parte de los detractores del movimiento.

Veamos a Chile, un país tan conservador que hasta el 2004 tenía prohibido el divorcio, pero que acepta ya la unión civil entre personas del mismo sexo. O al Reino Unido, donde el príncipe William, heredero al trono de la conservadora monarquía inglesa, ha dicho que no tendría problemas con que alguno de sus hijos fuera homosexual, sino con la sociedad a la tendrían que enfrentarse.