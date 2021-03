En setiembre del año pasado, la Dirección Audiovisual de la Fonografía y los Nuevos Medios (DAFO), en el marco de su Plan Anual de Estímulos Económicos para la Actividad Cinematográfica y Audiovisual, eligió el proyecto de la actriz y directora Mayra Couto como el ganador en la categoría Piloto de Serie.

Es así que la conocida artista recibió 70 mil soles para poder concretar el primer capítulo de su serie, a la que tentativamente llamó “Mi cuerpa, mis reglas”, y ponemos el nombre en condicional, porque hay cientos de miles de ejemplos en los que los títulos terminan cambiando de nombre con el transcurrir del rodaje.

Couto. en ese momento no reveló la buena nueva, lo hizo recién en febrero de este año, porque para completar su propuesta con los estándares que se exigen ahora, necesitaba de más auspicios y convocaba a sus seguidores para ayudar a conseguirlos. Lo que nunca imaginó fue el escándalo que se produciría por su empeño en usar el polémico lenguaje inclusivo en el nombre de su historia, que terminaría generando hasta una “cruzada ciudadana” que hoy exige que devuelva el dinero que recibió.

Ante ese controvertido escenario, nos imaginamos que todos los que se indignan por el proyecto de serie al menos conocerán a detalle la historia. ¿O solo se han guiado por el título e imaginan que la trama es una oda al lenguaje que la Real Academia Española desconoce? Pues, por lo poco que sabemos del argumento es una comedia fresca sobre jovencitas y sus experiencias con su primera menstruación, por eso lo de “reglas” en el título.

En estos momentos de crisis, pandemia y escasez, nadie pretende que los ciudadanos no fiscalicen los recursos del Estado, pero lo peligroso del asunto, es que bajo ese pretexto, se pretendan validar argumentos risibles y hasta parecidos a los de la Inquisición para descalificar lo que a uno no le parece, o considera que no debería tomarse en cuenta.

Lo peor de todo, es que buena parte de los ataques vienen de integrantes de la industria del entretenimiento, que se disparan a los propios pies, porque mañana querrán postular para auspicios destinados a proyectos polémicos, pero válidos artísticamente, y encontrarán una corriente de opinión ya entrenada para la descalificación. Para reflexionar.