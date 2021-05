¿Verónika Mendoza, la única aliada visible de Pedro Castillo, podría decirnos quiénes conforman el equipo técnico de Perú Libre? Pregunto porque el candidato presidencial quiere escondernos al grupo que le acompaña en esta travesía de la primera y segunda vuelta electoral.

Al menos, detrás de Keiko Fujimori hay gente -para bien o mal- que da la cara desde hace un buen tiempo previo a los sufragios (también sabemos quiénes se ocultan). Nos gusten o no, allí están, debatiendo o proponiendo desde sus trincheras. Esto no los hace buenos, sino responsables de sus palabras.

Pedro Castillo insinúa que si brinda los nombres de su cuadro técnico sus opositores lo van a “terruquear”, como si a sus propios electores no les interesaría conocer a los futuros altos funcionarios del gobierno. ¿Si quieres votar por Perú Libre no deseas conocer más de su equipo?

Por lo tanto, resulta absurdo el argumento de Castillo, al intentar victimizar al supuesto grupo de personas que le surte de ideas. Peor aún, es inverosímil que sus técnicos estén cómodos en la oscuridad, salvo que consideren al ostracismo como un refugio de su intelectualidad.

Si la estrategia es enfocarse en el candidato más que en el equipo (Vladimir Cerrón), pues, hay que decirlo, la gente no se come ese cuento. Castillo no ha tenido más que ofrecer en cada presentación, a no ser una que otra reunión con supuestos empresarios a los que, por supuesto, tampoco ha presentado.

Por ahora, de Castillo solo conocemos su verbo encendido. Y ya que el único respaldo visible ha sido la excandidata presidencial Verónika Mendoza, podría contarnos ella por qué, a parte de su doctrina de izquierda, confluye con Perú Libre y su supuesto equipo técnico, si existiera.