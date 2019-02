Desde ayer, cerca de 1800 hombres y mujeres, entre militares y policías, realizan una operación llamada Mercurio 2019, en la zona conocida como La Pampa, en Madre de Dios, a fin de combatir la minería ilegal y los demás delitos que a diario, y desde hace décadas, se cometen alrededor de esta actividad, que mueve millones de dólares sucios, pues provocan contaminación, prostitución, explotación sexual y laboral de menores, así como evasión de impuestos.

La Pampa debería ser considerada una herida para el Perú, pues su larga existencia es una muestra de falta de voluntad política de sucesivos gobiernos para erradicarla, y también de corrupción, de indolencia, de complicidad frente a todos los delitos que allí se cometen y que son conocidos por las autoridades y por los malos empresarios que abastecen de productos, especialmente de licor, que llega a los bares y cantinas donde incluso menores de edad son explotadas sexualmente.

La zona de La Pampa también es una muestra del doble discurso de los ambientalistas, que se oponen solamente a la minería formal y no dicen una palabra sobre las miles de hectáreas contaminadas y depredadas en la selva, que todos hemos visto a través de imágenes aéreas difundidas por la prensa. ¿Alguna vez han visto a algunos de nuestros “verdes” ya convertidos en políticos exigiendo la erradicación de los extractores ilegales, como lo que se piensa atacar desde el Estado?

Muy bien que desde militares y policías caigan en la zona tomada por casi 5 mil mineros ilegales, pero la intervención no puede quedar ahí, pues la presencia del Estado tiene que ser permanente. La operación Mercurio 2019 no puede ser flor de un día, y eso dependerá ya no de los sectores Defensa e Interior, sino del Gobierno en su conjunto, que deberá aplicar una estrategia integral para poner fin a esa “zona liberada” de la región Madre de Dios.

P.D. Antes del inicio de la operación Mercurio 2019, durante la mañana de ayer, una fiscal y dos policías perdieron la vida en un accidente de carretera cuando se dirigían a la intervención. Otras once personas han resultado heridas. El país nuevamente está de luto por el fallecimiento de tres servidores públicos que cumplían con su trabajo. Mis condolencias a los familiares, amigos y colegas de los caídos en la selva.