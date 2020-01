Leyendo las “Metamemorias” que Alan dejó a los peruanos no puede uno sino estremecerse ante ciertas líneas: “[…] Es una tendencia inevitable del ciclo vital, aunque me niegue a él y siga proyectando lo que ocurrirá y lo que haremos, pero, en la melodía de fondo, los esclavos de Nabucco de 1940 y la marcha triunfal de Radamés de 1985 han dejado paso a la serenidad del bel canto: el coro de los puritanos de A te, o cara de Bellini. No importa. Es verdad que hoy el gobierno acumula un inmenso poder proveniente de la destrucción de las instituciones y de las agrupaciones políticas, de la suma de casi todos los medios escritos y televisivos, del uso manipulatorio del escándalo anticorrupción que encubre sus propios delitos. Tiene el poder del circo”.

Los políticos ilustrados siempre enmarcan sus acciones en el amplio horizonte de la historia. Para ellos, todo se sintetiza en grandes intuiciones de grandeza y derrota, de democracia y tiranía. Lo que Alan García llama el “poder del circo” ha sido una constante en la política latinoamericana, plagada de héroes coyunturales y falsos valores de ocasión. En todo caso, ese circo es efectivamente poderoso y tiene la sartén por el mango. Pero si algo nos enseña la historia es que nada es eterno y que en política los radicalismos siempre terminan perjudicando al radical.

Alan nos deja una obra de consulta obligatoria. Un testimonio escrito con su propia sangre. La reflexión sobre el Perú es fundamental para comprender los motivos de la clase dirigente. ¿En qué momento se perdió el arte de la reflexión nacional? Al borde de la muerte, Alan nos dejó unas letras impagables que nos obligan a pensar.