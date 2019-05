MÉXICO: AMLO Y EL PLAN MARSHALL PARA CENTROAMÉRICA

Tal como impulsó Estados Unidos un programa de reconstrucción para Europa occidental luego de quedar en ruinas el Viejo Continente por el impacto que produjo la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), denominado Plan Marshall -fue iniciativa de George Marshall, secretario de Estado estadounidense del gobierno del presidente Harry S. Truman-, ahora el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), acaba de lanzar como propuesta uno con ese mismo objetivo para la región de Centroamérica. En su momento y para su tiempo, el European Recovery Program (ERP) -era el nombre oficial del plan- cumplió un cometido sin precedentes. Ya sabemos que Washington también lo hizo para contener el avance del comunismo pregonado por la Unión Soviética, en aquel momento la otra superpotencia del mundo de la Guerra Fría (1945-1989). Como pasa en la política internacional y en las relaciones entre Estados en cuyo marco no existen vinculaciones amicales, sino solo por intereses, no veo a AMLO puritanamente embargado en su filantropía. Nada de eso. AMLO busca recuperar el liderazgo que México perdió en las últimas décadas y para ello ha apuntado al tema más sensible, como es el caso de la región de Centroamérica, que ha venido registrando uno de los mayores procesos migratorios hacia EE.UU. La iniciativa la lideran el gobierno de México con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). No será fácil. La idea del nuevo plan es cortar el incontenible flujo migratorio centroamericano hacia Estados Unidos. AMLO sirve, entonces, de puente entre Washington y los países de América Central más golpeados (Honduras, Guatemala y El Salvador). AMLO no se ha lanzado a la piscina sin agua. Trump se ha comprometido en invertir unos 4800 millones de dólares con ese propósito para luego llegar hasta los 10,600 millones. No sabemos qué ha prometido la Casa Blanca al presidente mexicano de las canteras izquierdistas. De concretarse, es muy seguro que AMLO resulte empoderado y la consecuencia de la realización del plan será contribuir en el mejor contexto que el presidente neoyorquino está buscando para las elecciones de 2020 en su país. Veremos.