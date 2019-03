“Mi primer día en el cole…”

Soy un joven de quinto de secundaria de un colegio estatal del ámbito urbano. Ayer nuevamente, con flojera, pero animoso, me levanté temprano para volver a mi cole. Cogí mi micro y me bajé a una cuadra del local, y allí me encontré con varios de mis patas y compañeros. Me sorprendí al ver al director y a varios profesores en la puerta recibiéndonos a los padres de familia y alumnos. ¡Qué bonito! Nos indicaron que fuéramos de frente a nuestros salones, donde había una maestra que nos esperaba. Cuando estuvimos todos y ya habíamos escogido libremente nuestras carpetas, la profe nos indicó que nos sentáramos. El aula estaba bacán, mejor dicho, limpia, pintadita y ordenada.

“¡Buenos días!”, exclamó la profesora, quien nos dijo que era nuestra tutora. Luego nos invitó a la formación. Cantamos el himno, rezamos y el director nos dio la bienvenida. Duró menos de 15 minutos. ¡Qué paja! Luego, alrededor de las 9 a.m. hubo una sesión de tutoría. La maestra solicitó a los nuevos compañeros que se presentaran. Con espíritu acogedor, nos invitó a que expresáramos nuestras motivaciones, sentimientos y expectativas al inicio de un nuevo periodo de clases, más aún cuando era el último año de nuestra vida escolar. Hablamos pocos, pero me gustó mucho este primer encuentro entre nosotros, que duró como hasta las 10:30 a.m. Fue “chévere”. Luego vino el recreo.

Después, ya de vuelta al salón, conocimos nuestro horario de clases, los nombres de los docentes que nos iban a enseñar, las normas del colegio, entre otras cosas. Alrededor de las 12:30 p.m. nos hicieron notar que, por esta vez, salíamos temprano, pero que a partir de hoy martes el desarrollo de las clases sería efectivo y que trajéramos nuestros útiles.

De regreso a mi casa, sentí que había sido un buen comienzo. Pero me pregunté: ¿fue igual o parecido este primer día en todos los colegios que iniciaron clases? Les deseo a todos los profesores y compañeros un buen año escolar 2019.