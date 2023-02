La historia de Milena Warthon, flamante ganadora de la competencia folclórica en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2023, no se inicia con este importante logro que le ha dado una exposición abrumadora. La joven cantautora, desde hace cinco años cuando lanzó su versión del tema de Gian Marco “Tú y yo”, fusionando el pop con la música andina, supo que lo suyo era esa interesante propuesta.

Milena, joven que ha crecido con el fenómeno del género urbano, siempre la tuvo clara, sabía que para darle frescura al folclore y proyectarlo al mundo, había también que usar las mismas armas que los grandes de ese ritmo y empezó a trabajar desde ese escenario. Además de canciones festivas, arreglos pegajosos y temas en los que se identificaba la base de un sonido andino, apuntó a las redes para su difusión y todas las variantes que estas ofrecen.

La autora de “Warmisitay” también decidió competir en “La Voz”, reality de canto que le dio presencia en la señal abierta, pero también generó ataques en redes que descalificaban su forma de cantar y sus temas, apelando a insultos y burlas, que no han cesado; hasta en los mismos días de su participación en Viña del Mar. Pero esos “haters” no imaginaron que encontrarían a una Milena empoderada, segura y precisamente eso fue lo que nos dijo semanas antes de su viaje a Chile, en una entrevista para Correo.

“Algo que he aprendido es que tengo que realmente creérmela, tengo que seguir cada día alimentando mi seguridad, mi amor propio, porque es una carrera muy difícil. Si es que no tuviera la seguridad que tengo, que transmito, todo el mundo me codearía, porque lamentablemente es un trabajo de mucha competitividad, de comparaciones, hay mucha gente que no tiene buenas intenciones”. Milena Warthon ha aprendido en cinco años oficial de carrera que la industria musical no es un lecho de rosas, que hay que superar miles de escollos, pero cuando se tiene claro lo que se quiere y cómo hacerlo el camino se hace menos tortuoso.

La cantautora de 22 años está dando sus primeros pasos para lograr una interesante carrera en la música, su triunfo en Viña del Mar le ha servido para poner su nombre en la escena internacional, lo que sigue dependerá de ella y del equipo que la maneja, en tiempos en los que la competencia es feroz y hasta descarnada.