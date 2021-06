Ha hecho bien la administración del presidente Francisco Sagasti en sincerar el número de fallecidos por COVID-19 desde marzo del año pasado hasta la fecha. Hacer esta tarea era un clamor nacional desde la llegada de la pandemia. La cifra es brutal: más de 180 mil muertos. Es la peor tragedia de la historia del Perú, mayor aún que la Guerra del Pacífico, el terremoto del 31 de mayo de 1970 y la violencia desatada por hordas terroristas desde inicios de los años 80.

Sobre lo ya acontecido, tendrá que responder el expresidente Martín Vizcarra, quien sobre un mar de cadáveres fue uno de los primeros en vacunarse y ponerse a salvo al lado de su familia. También deberá decir algo Pilar Mazzetti, de igual forma inmunizada por lo bajo; y su antecesor, Víctor Zamora. Cuando ellos estaban en sus cargos jamás supimos el número real de víctimas fatales. Ya sabemos por qué.

La tragedia nos ha golpeado como a pocos países en mundo. Las cifras son para llorar. Por eso resulta alarmante que haya posibilidades de que un personaje tan básico como Pedro Castillo, en cuyo plan de gobierno formal no hay una palabra sobre la pandemia, se ponga al frente del Perú en este momento. ¿Alguien que cree que los feminicidios son producto de la “ociosidad que genera el Estado” podrá asumir la función histórica de levantar a un país derruido?

Parece una tomadura de pelo, pero con un eventual mandatario como Castillo, con un equipo técnico improvisado como que vimos hace una semana haciendo el ridículo, todo bajo el padrinazgo de Vladimir Cerrón, ¿a dónde podríamos llegar en caso de una tercera ola?, ¿al medio millón de fallecidos a fin de año, mientras el posible gobierno ande empeñado en sacar adelante una ilegal asamblea constituyente?

La pandemia que aún no se va y seguirá cobrando vidas y afectando la economía, tiene que ser asumida con responsabilidad y altura. El domingo último Castillo, el hombre que se ha negado a dar entrevistas para no hacer evidente, desde semanas atrás, sus grandes limitaciones, ha demostrado que no sabe ni cómo camina el Estado. La pandemia no se ha ido ni morirá con una nueva Constitución ni con el fomento a la división entre peruanos.