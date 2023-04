Mi opinión difiere con la solicitud hecha por el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, respecto a que las Fuerzas Armadas se integren al patrullaje con la Policía Nacional y serenazgo.

Les explico: la solicitud suena bien y la ciudadanía lo podría ver como la gran solución a la inseguridad ciudadana que campea en el país. Sin embargo, es preciso recordar que la institución constitucionalmente preparada para tal efecto es la PNP, y es aquí el punto neurálgico.

Para que las FF.AA. entren al tema de seguridad ciudadana se tienen que dar tres condiciones básicas: 1. Declarar la zona de intervención en estado de emergencia, lo que crearía un ambiente de rechazo particularmente de los turistas. 2. Las FF.AA. tendrían que tener el equipo adecuado para intervenir. Con fusiles es impensable combatir la inseguridad ciudadana, toda vez que las FF.AA. están equipadas para enfrentar situaciones de combate contra un elemento hostil, llámese terroristas o tropas invasoras. 3. Las FF.AA. no están entrenadas para enfrentar situaciones de delincuencia común y este tipo de criminalidad.

¿Se imaginan ustedes un pelotón de militares con sus fusiles de guerra montados en un vehículo blindado o en un camión portatropas en medio de una avenida céntrica con mucha afluencia de personas? ¿Cómo reaccionaría ante una situación de robo de celulares o arranche de carteras? El empleo de sus armas para tal efecto tendría un daño colateral inmenso.

Durante la pandemia las FFAA estuvieron en las calles en forma permanente, pero su misión era otra. En situación de crisis sanitaria era la de controlar aforos, paraderos, retornantes, seguridad de instalaciones y fronteras. No confundamos con seguridad ciudadana.

La PNP no ha renunciado a su rol principal. Sé que no es popular decir que las FF.AA. no intervengan en seguridad ciudadana. Lo contrario suena bien, pero hay que entender que ya se ha intentado anteriormente, con resultados nada satisfactorios.

Lo que puede y debe hacer el Congreso es darle algunas misiones de la PNP a las FFAA (control de fronteras en su totalidad, salvataje, rescate de rehenes, control de aeropuertos, etc.) de tal manera que liberen más efectivos para poder potenciar las mil 500 comisarías a lo largo y ancho del país.