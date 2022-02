La designación de Héctor Valer como titular del Consejo de Ministros solo puede tener dos explicaciones, una más grave que otra. La primera, es que el presidente Pedro Castillo es un real náufrago e irresponsable que no sabe a quién pone en la cabeza del equipo ministerial, lo que confirmaría que estamos ante un personaje incapaz de seguir al frente del país; y la segunda es que está buscando que el Congreso no dé el voto de confianza al gabinete para ir aproximándose a su cierre.

Si damos por válida la primera opción, nos encontraríamos ante un mandatario que vive en una realidad paralela y rodeado de gente incompetente o sobona que no le hacer ver el inmenso error que comete al hacer nombramientos como el de Valer y otros ministros con antecedentes dudosos o con cero credenciales como para ponerse un fajín, tal como lo vemos, por ejemplo, con el titular de Ambiente, Wilber Supo, que no ha pasado de ser profesor de colegio y fallido candidato al Congreso por el lápiz.

La otra posibilidad ya ha sido incluso señalada por el propio Valer, quien considera que podría ser él la “bala de plata” que no haría tan lejana la posibilidad de disolver el Congreso en caso dos gabinetes no reciban el voto de confianza. ¿A eso está apostando en presidente? ¿Quiere que rechacen a su actual premier para luego poner a otro peor a fin de que corra la misma suerte y se le allane el camino para cerrar el Parlamento como lo hizo Martín Vizcarra en 2019?Lo cierto es que acá el único responsable de tener un gabinete con gente como Valer, Supo; el ministro de Defensa, José Gavidia, quien afirma que agarrar a patadas a la esposa y la hija es un “tema personal”; o la titular de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Katy Ugarte, la que se quedó en la era de las cavernas; es el profesor Castillo, a quien sus antiguos escuderos y promotores de la izquierda ahora quieren mandar a su casa, como si recién se dieran cuenta de todo.

El país está a la deriva y no hay una salida a la vista, al menos en el corto plazo. En el Congreso ahora todos lucen indignados por Valer y compañía, mientras en las redes sociales convocan a marchas contra el régimen que hasta hace tres días apoyaron y apañaron. ¿O ya no se acuerdan? Vivimos horas oscuras por estar en manos de un gobierno de incompetentes, corruptos y sinvergüenzas encabezados por quien no debió pasar de ser un agitador de plazuela o un anónimo alcalde distrital en su región.