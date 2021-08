Nadie puede negar que el presidente Pedro Castillo ganó las elecciones, aunque por un muy estrecho margen, y que de acuerdo a la Constitución puede nombrar a los ministros que crea conveniente, para llevar las riendas del país de la mano de los responsables de las diferentes carteras. Sin embargo, el jefe de Estado debería darse cuenta que la formalidad constitucional no le da carta blanca para hacer jurar a personajes de la calaña de quienes por estos días vemos con un fajín puesto.

Por más presidente que sea, no puede poner, por ejemplo, en la presidencia del Consejo de Ministros, a un filoterrorista como Guido Bellido; o a otro sujeto similar, Iber Maraví, en Trabajo y Promoción del Empleo. Esta gente jamás ha debido pasar de una asamblea del Conare-Movadef o de salir a quemar llantas y bloquear pistas en movilizaciones callejeras. ¿Qué hacen estos elementos en los más altos cargos del Poder Ejecutivo? Son una vergüenza.

Otro que va por ahí es el de Transportes y Comunicaciones, Juan Francisco Silva, que de su gestión solo se conoce el haber nombrado a un funcionario más impresentable que el anterior, y sus oscuros antecedentes de chofer de combi pirata. El hombre no sabe nada de administración pública, pero está al frente de un sector que maneja un millonario presupuesto destinado, entre otras cosas, a mejorar las condiciones inhumanas en que opera el transporte de pasajeros. ¿Podrá? Imposible.

En la lista negra también está el ministro de Defensa, Walter Ayala, un expolicía echado de su institución por la puerta falsa y abogado dudoso que no cuenta con credenciales mínimas como para que se le subordinen generales y almirantes con destacadas fojas de servicios. No se queda atrás Anahí Durand, titular de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, de innegables nexos con sanguinarios miembros de la banda de terroristas y secuestradores llamada MRTA. Y el de Cultura no se queda atrás.

Un presidente con la banda bien puesta, debe ser muy respetuoso de los ciudadanos que lo han elegido. Lamentablemente, el haber nombrado a los personajes arriba mencionados, es una falta de respeto y una bofetada a los peruanos. Es como darle a alguien las llaves de la casa, para luego verlo entrar con los elementos más nocivos del barrio. ¿Y así el mandatario quiere gobernar un país en crisis? ¿Así nos viene a hablar de unidad ante los problemas? ¿Así quiere el voto de confianza?