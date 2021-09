Es verdad que la mayoría de estadounidenses están de acuerdo en que sus tropas hayan sido retiradas de Afganistán luego de permanecer en este país por 20 años desde que se produjera el atentado terrorista del 11 de setiembre de 2001 que difícilmente podrá ser borrado del imaginario del país y del mundo entero.

No debería sorprender porque es el parecer lógico de una sociedad nacional que no quiere contar entre los miembros de sus familias a más muertos de los que ya ha producido la presencia del hegemón del globo en uno de los países más vulnerables del planeta. La realidad contante y sonante es que los soldados ya están en casa y mientras sigue siendo una caja de pandora el comportamiento de los talibán que se han venido esforzando por decirle a la población y al mundo que no habrá las duras prácticas del pasado, ahora que ya cuentan con el control total del país, en Washington cruzan los dedos de las manos para que no se produzcan situaciones complejas que pudieran ser achacadas al gobierno demócrata de Joe Biden, y que los republicanos, en las inevitables cuotas de la denominada rentabilidad política, aunque por supuesto no las deseen, de producirse, lo más probable es que arremetan contra la administración de la Casa Blanca, que a menos de 4 días del recuerdo del acontecimiento más cruento de su historia nacional, lo más probable es que quieran sacarle partido para seguir criticando al presidente cuadragésimo sexto de su historia más que bicentenaria.

En el frente de seguridad interna, entonces, hay mucha expectativa. Desde la teoría de la inteligencia es poco probable de que se produzca algún atentado dentro del territorio continental de los Estados Unidos; en cambio, sí es posible de que blancos estadounidenses en diversos lugares del planeta pudieran ser considerados como espacios altamente vulnerables. Esa es la realidad que la CIA seguramente debe estar considerando. Miremos cómo siguen pasando los días para este inminente sábado 11S que ciertamente no ha podido liberar a la población del impacto que produjo en el referido imaginario nacional. Veremos.