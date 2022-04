El metro de distanciamiento social. Aunque esta medida parezca una más, no lo es, pues genera que alrededor del 50% de alumnos vayan sólo 2 o 3 días a sus centros escolares para desarrollar clases presenciales. Lo más preocupante es que más de 6 millones de alumnos de los planteles públicos tengan los otros días de la semana una precaria o inexistente educación a distancia. Muchos especialistas sostienen que no hay evidencia de que en otros países donde no existe la obligatoriedad de 1 metro de separación en las aulas, se incremente el contagio. Por eso la comunidad educativa reclama que el Minsa y el Minedu deben dejar sin efecto esta medida para que exista realmente “un retorno seguro y completo a las aulas”.

Suspensión de clases. En la primera semana de abril hubo varias suspensiones de clases presenciales. Padres y alumnos han reclamado por estas decisiones no siempre justificadas territorialmente. Se espera que las autoridades, antes de suspenderlas hagan previamente una evaluación según circunscripciones focalizadas.

Vacaciones escolares. El ministro de Educación ha señalado la posibilidad de desarrollar clases en enero y febrero del 2023.Sería un error porque es un derecho de los estudiantes aprobados y de los docentes tener sus vacaciones. ¿Por qué no se evalúa que se dejen sin efecto los descansos semanales de mayo y octubre en los colegios públicos y que las clases concluyan el 23 de diciembre y no antes?

Profesores. En marzo los de la primera escala y los contratados han recibido un aumento de 100 soles. No son 200 como quiso hacer creer el Premier. Bien el Congreso que aprobó y firmó la autógrafa la ley que establece el 100% de la CTS para los docentes. Ojalá se cumpla.

“La mediación pedagógica del docente en nuestros tiempos”. Este jueves 21 de abril a las 7 pm trataremos sobre este tema con el profesor Luis Espinoza en el espacio virtual denominado “Hablando de Educación” organizado por la Derrama Magisterial.