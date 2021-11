Un mitómano es un mentiroso patológico, alguien que tiene la necesidad compulsiva de mentir. Lo que lo caracteriza, es la necesidad de ser el centro de atención y despertar la “admiración” de los demás. El psicólogo español Juan Moisés de la Serna, considera que el mitómano busca con sus engaños la aceptación de los demás y compensar sus bajos niveles de autoestima.

El mitómano no planea la mentira, ésta le sale con pasmosa naturalidad. La mentira es, además, una práctica que muchas veces la ciudadanía relaciona con los políticos. Maquiavelo sostenía que cuando la masa acepta la veracidad de la mentira, no es necesario recurrir a la violencia ni al enfrentamiento directo entre gobernantes y gobernados. Además, señalaba que la mentira “aceptable” es aquella que garantiza la perpetuación en el poder. La mentira política es, entonces, el arte de engañar al pueblo con falsedades que suenan “saludables”. ¡Cuánta verdad!

95 días después de haber asumido el gobierno, de haber desfilado por la OEA y la ONU, de señalar en todos los tonos que su gobierno “no expropiaría nada a nadie” y que “no es comunista”, el presidente Pedro Castillo, vuelve a las andanzas. El escenario es, nuevamente, una plaza pública al interior del país.

El señor Castillo parece disfrutar la agudización de las contradicciones. Es evidente que se siente más holgado verbalmente en provincia que en la capital, donde permanece invisible ante la prensa, quizá sabiendo que no tendrá argumentos para responder preguntas. Es mejor, entonces, el papel de agitador de plaza pública, donde le “brotan” con espontaneidad todo tipo de propuestas, creando un ambiente de desgobierno que difícilmente abonara a solucionar los más graves problemas que aquejan al país.

Pedro Castillo no puede con su genio, a contramano de lo que hizo en su gira internacional, anuncia en Bagua Grande su deseo de estatizar el gas de Camisea: con la mano derecha, niega lo que hace con la izquierda. Parafrasea, como el más conspicuo mentiroso profesional, para ganar el aplauso fácil, sin calcular de qué habla o cuánto daño le hace al país. “Estatizar” un proyecto como Camisea, implicaría en primer lugar, un acuerdo de Consejo de Ministros que no existe; un proyecto de ley que se apruebe en el Congreso, que no ha sido redactado, y el pago de un justiprecio a las empresas consorciadas por sus activos, que según entendidos sumaría la friolera de US$30,000 millones, sin tener la más remota idea de donde saldrían dichos fondos. Así, ¿o hay algo aún peor?