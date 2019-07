MORALES BERMÚDEZ Y LA CONFIRMACIÓN DE SU CONDENA POR EL PLAN CÓNDOR

Esta vez no me referiré sobre la culpabilidad o inocencia de los implicados en el siniestro Plan Cóndor, que estremeció América del Sur durante los años 70, cuando la región yacía plagada de dictaduras, sino a la reciente confirmación por la justicia italiana de la sentencia a cadena perpetua de los imputados, entre los que se encuentra el general EP en retiro Francisco Morales Bermúdez (FMB), que gobernó el Perú entre 1975 y 1980. La reiteración de la sanción penal por el Tribunal de Apelaciones de Italia ha alcanzado a otros 23 implicados hallados responsables de llevar adelante una asociación ilícita para eliminar a los opositores de los regímenes en Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia y el Perú. El país que más avanzó para evitar la impunidad fue Argentina, pues una sentencia de 2017 contra el presidente de facto General Reynaldo Bignone lo condenó a 20 años de prisión en un país con enormes heridas abiertas por violación de los derechos humanos. Los gobiernos de facto o de hecho de esa época alcanzaron el poder tirando al tacho la Constitución Política del Estado y, por supuesto, el imperio del Estado de derecho. Fueron regímenes que jamás valoraron la importancia de la tolerancia, encimando toda su fiereza coercitiva (amenaza) y coactiva (fuerza) sobre aquellos que pensaban distinto. FMB, quien fue requerido hace 22 años por la justicia italiana, también lo fue por la justicia de nuestro país por el secuestro de otras 13 personas en 1978. Aunque ha insistido en que es inocente, para la justicia romana no lo es. Difícilmente saldrá del país por su condición nonagenaria y, sobre todo, porque podría volverse vulnerable y prosperar contra él una orden de detención internacional y luego de extradición a Roma para el cumplimiento de la pena. Pasó con el fallecido dictador chileno Augusto Pinochet, requerido por el juez español Baltazar Garzón, en su momento. Mientras FMB permanezca dentro del territorio nacional, ninguna decisión extranjera podrá impactarlo, pues los fallos de las cortes de otros países no tienen efecto jurídico dentro del Estado por el principio de soberanía estatal. Jurídicamente podría ser objeto de extradición pasiva a Italia: sí. Por criterio humanitario el Perú lo hará: no.