En supuesto estudio que colocaba al Perú como el cuarto país más desigual del mundo ha sido descartado por reconocidos economistas de nuestro país. Parece ser que no fue más que otro intento de la izquierda para generar odio y división entre los peruanos. Pero lo que no podemos dejar pasar es la necesidad de evidenciar que el principal motor de la desigualdad en el Perú tienen nombre: Corrupción. Mientras sigamos callando esta realidad, el Perú no logrará reducir las brechas sociales, generar empleo y mejorar la calidad de vida de todos los peruanos.

¿Quién es el responsable de las obras públicas? El gobierno nacional y sus pares regionales y locales. Estos espacios tomados por mafias, muchas de ellas de izquierda, son los responsables de administrar miles de millones para construir carreteras, puentes, colegios, postas y hospitales. Pero no solo eso, también son los responsables de brindar los servicios en estas infraestructuras. La corrupción ha hecho que el presupuesto se pierda y que las obras se abandonen o sean de mala calidad.

Así como estamos el mejor indicador de desigualdad se puede obtener cuando visitamos la casa de un gobernador regional, alcalde o ministro: mientras que la casa del corrupto tiene 3 o 4 pisos, un par de camionetas 4x4 y hasta seguridad privada, las casas de sus vecinos carecen de servicios básicos y se encuentran sin terminar. La corrupción nos ha robado mucho dinero pero sobre todo ha generado una desigualdad total en regiones, donde los ciudadanos no ven que la inversión pública sea para nivelar la cancha y para generar oportunidades, sino todo lo contrario, para que un grupo de poder amase fortuna.

Si a los rojos y caviares les importa tanto la desigualdad deberían pasar de la indignación, a la acción proponiendo políticas reales para luchar contra la corrupción. Como país debemos preguntarnos ¿cuáles han sido los impactos de la descentralización en la reducción de la desigualdad y la pobreza? ¿existe eficiencia en la inversión pública? ¿cómo podemos evitar que gobernadores y alcaldes se roben el futuro de sus pueblos?