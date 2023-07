Las protestas de ayer convocadas por grupos de izquierda y defensores del golpista y corrupto Pedro Castillo, no pudieron terminar sin violencia inobjetablemente generada por vándalos que atacaron con palos y pintura a la Policía Nacional en el cruce de Abancay con Nicolás de Piérola, con la finalidad de llegar al Congreso. Las imágenes no mienten, como para que luego no quieran cambiar la historia y hacerse las víctimas de la “represión”.

Sin embargo, en líneas generales, las actividades económicas no pararon ni hubo la tan mentada “Toma de Lima”. Tampoco se reportaron mayores actos de violencia, a diferencia de los hechos de salvajismo que meses atrás tuvimos que soportar los peruanos, cuando vimos a gente atacando a policías y a la propiedad pública y privada. Recordemos el ingreso a aeropuertos y los incendios provocados en comisarías y locales del Ministerio Público y el Poder Judicial.

El llamado de ciertos azuzadores de izquierda, algunos de los cuales ni siquiera salieron a marchar, no ha calado en la gran mayoría de peruanos. Pero en el gobierno se equivocarían de plano si es que creen que esto implica un respaldo a la gestión de Dina Boluarte, quien si bien goza de absoluta legitimidad constitucional, hasta el momento no da muestras de estar frente a un gobierno decidido a hacer frente a los problemas que afectan a los peruanos.

Lo sucedido con la epidemia del dengue es una muestra de que la gestión en un sector tan necesitado y que atiende especialmente a los más pobres, no es buena. Y si a eso sumamos que luego de la salida de la responsable política de esta situación, se le nombra como jefa de Essalud, vemos que aparte de ineficiencia hay miopía política que resulta grave si viene de un régimen débil que además no tiene bandada ni partido que lo respalde.

El gobierno debe asumir que ya pasó la etapa en la que trataba de sobrevivir en medio de los embates de la oposición de todas las gamas existentes de la izquierda. Es el momento de ponerse a trabajar y mostrar resultados que los sienta en su día a día el peruano de a pie, ese que sale de su casa y es asaltado por dos hampones en moto, que va a un hospital y no le dan cita hasta dentro de tres meses y que manda a su hijo a que reciba clases de un profesor tan patético como Castillo.