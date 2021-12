La denuncia sobre las personas que aparecen como vacunadas contra la COVID-19 en los registros del Ministerio de Salud, sin haber sido inmunizadas, ha remecido nuevamente a la opinión pública. Es evidente que las señales de corrupción en el Estado no tienen cuando acabar.

Mientras tanto, el presidente Pedro Castillo no entrega la lista de visitantes a la casa de Breña y reprograma su declaración ante la Fiscalía sobre la presunta injerencia del Gobierno en los ascensos en las Fuerzas Armadas. El silencio del jefe de Estado a estas alturas es desconcertante, por decir lo menos.

Algunos entendidos en gestión gubernamental sostienen que “en momentos de crisis hay que aumentar la frecuencia de comunicación, no solo por el valor de la palabra sino porque la comunicación fortalece el público con la ciudadanía” y que “hay que ponerse en el lugar de quien está escuchando”. Nada de esto hace Castillo. Lo único que realiza a veces es gritar en alguna plaza del interior del país consignas contra la corrupción y clichés contra el sistema. El problema es que si esa aparente indignación no es acompañada de una idea, solo queda en ruido o en destellos de pirotecnia. De esta forma, no hay un conjunto de medidas de política concreta, coherente y eficaz contra esta lacra que asola al país.