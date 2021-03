Si el peor enemigo de un peruano es otro peruano, lo mismo les pasa a las mujeres. Hoy en su día, de seguro quienes más saldrán a despotricar contra sus derechos serán algunas de ellas mismas. Que no necesitan de ninguna ayuda, que no debería hablarse de igualdad, entre otras frases que se resumen en la misoginia. Ahora que estamos en tiempos de campaña electoral, la alternancia para que las mujeres tengan participación en las listas congresales ha sido una medida saludable. Algunos critican que ellas deben ganarse el lugar por su propio mérito, sin la ayuda de ninguna ley. Pero, no hay derecho que no se haya obtenido sin un respaldo extraordinario.

Las mujeres han logrado ingresar al campo político en puestos expectantes, aunque aún no han llegado al más alto cargo de manera legal (Mercedes Aráoz no cuenta). Hoy solo hay dos candidatas a la presidencia de la República, Keiko Fujimori y Verónika Mendoza, pero más que una lucha por la reivindicación de su género, es una pugna por el poder.

Algunos interesados han saboteado la agenda de igualdad de derechos con frases machistas, al punto de mezclar la lucha por las mismas oportunidades entre mujeres y hombres con cualquier rebelión que agreda las buenas costumbres. Como si el hablar de un cambio estructural social a favor de ellas fuera un pernicioso tabú.

En 1955, Manuel A. Odría promulgó la Ley 12391 concediendo el derecho al sufragio a las mujeres mayores de 21 años, que supieran leer y escribir, y a las casadas mayores de 18 años, con el mismo requisito reconociendo su calidad de ciudadanas. Hoy se ha avanzado para moldear este retazo de norma, pero falta mucho más que un voto: unirse.