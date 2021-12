La Navidad es el acontecimiento más trascendente de la cristiandad y su envergadura ha concitado la atención mundial a través de los tiempos, siendo gravitante en el decurso de la historia universal. El nacimiento de Jesús fue el punto de quiebre de la sociedad internacional del mundo antiguo, marcando cronológicamente el antes y el después para toda la civilización occidental y de otras partes del planeta por eso Jesús de Nazaret hoy miércoles 25 de diciembre, cumple 2021 años. Es verdad que el cristianismo no cuenta el mayor número de fieles en el globo, pero lo es también que es una de las religiones históricamente más universales -las otras son el judaísmo y el islamismo-. Aunque no hay credo más importante que otro pues todas las religiones son importantes para sus fieles, resulta incuestionable que el cristianismo, aunque dominante en Occidente es el más transversal de todos dada su estrecha relación con los acontecimientos sucedidos a lo largo de los dos milenios transcurridos. De hecho, Jesús, más allá de ser Dios y hombre para los católicos, fue el mayor revolucionario de la humanidad de su época, y su inobjetable protagonismo se hizo visible en un mundo donde la desigualdad fue legitimada -Aristóteles justificó la existencia de la esclavitud-, formando parte de la normalidad de aquella sociedad a la que cuestionó y enfrentó proclamando la igualdad entre los hombres, e insertando en el pensamiento internacional, los conceptos de amor al prójimo y la caridad, totalmente ausentes en la escala axiológica de la sociedad en que nació y vivió. Con Roma como hegemón del mundo antiguo donde Judea quedó convertida en una provincia del poderoso Imperio, Jesús vino al mundo en un pesebre, legando a los pueblos la humildad, otro valor también inapreciable en su tiempo. La Navidad ingresó al derecho internacional siendo apreciada como el mejor momento para la paz, coadyuvando a promover las treguas y el final de las guerras, de allí que en medio de una historia internacional determinada por el conflicto como regla, constituyó un tiempo no solo de formidable contexto para el perdón y la reconciliación, sino, además, para la negociación político-diplomática, y para el indulto, consideradas prácticas que fueron acentuándose progresivamente con vigencia hasta nuestros días en medio de la pandemia.