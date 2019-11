Ni disculpas ni remordimiento

Hasta ahora no he escuchado que algún partido político haga un acto de contrición sobre la gran cantidad de personajes con prontuario que ingresaron al Congreso de la República. Ninguno. No esperaba mucho de quienes dirigen ciertos poderes del Estado. Aun así, antes de presentarnos a sus nuevos postulantes, se espera un gesto de remordimiento.

No reconocer los propios errores es un factor que les pasará factura a las agrupaciones que intentan renovarse o lavarse la cara frente a las venideras elecciones congresales. Algunos han sido tibios contra quienes han perjudicado la imagen de una institución tan importante como el Legislativo. Otros, sin vergüenza, no les ha causado ni cosquillas.

Tampoco es necesario poner tanto impedimento a quienes aspiran a un puesto en el Parlamento, si solo basta con que los propios partidos usen sus filtros. No es justo que perdamos tanto tiempo en crear normas restrictivas en vez de aplicar los códigos de ética. Lamentablemente, algunos pillos infiltran en la política a personajes de dudosa procedencia.

Por eso, es urgente que el próximo Congreso ponga en debate las sanciones administrativas contra los grupos políticos y quienes dirigen los mismos en caso de volver a presentarnos candidatos truchos, insolventes morales, perseguidos por la justicia y fugitivos de las buenas costumbres. No más prohibiciones, pero sí castigos.

Solo de esta manera evitaremos que, así como hoy, los dirigentes y sus acólitos se laven las manos frente al atropello al que nos someten en cada elección. Porque se ha vuelto una fea costumbre que se recurra a una comisión de levantamiento de la inmunidad parlamentaria, la misma que se presta para arreglos bajo la mesa, para confrontar a los bandidos con la justicia.

Queda además, en los electores, que sepan discernir entre lo conveniente para ellos y para el resto de la población, que se despojen de egoísmos a la hora de elegir a un candidato.