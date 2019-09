ni para atrás ni para adelante

Estamos a pocos días de que se cumplan dos meses del anuncio de la propuesta del presidente Martín Vizcarra de acortar su mandato y el del Congreso; y hasta el momento nadie en este país sabe si habrá elecciones o no en abril próximo, y si el 28 de julio que se viene seremos testigos de una transmisión de mando o simplemente, como corresponde, el actual mandatario irá a dar su mensaje al país como manda la Constitución.

Pasó todo agosto, se viene el fin de setiembre y nada de nada, ni por aquí ni por allá. Por un lado, el promotor de esta iniciativa, el presidente Vizcarra, insiste en su idea a la que ha calificado de “no negociable”, mientras el Congreso va a paso de tortuga en la Comisión de Constitución, mientras va quedando claro que no tiene la voluntad de debatir de nada sabiendo que el jefe del Estado, por más gobernante que sea, no puede ponerle plazos.

El mandatario parece descolocado ante la actitud del Congreso y al ver que la calle no se ha puesto detrás de él para defender el fin de su mandato. Esto se vio en la raleada marcha que hace poco hubo por las calles de Lima y que el propio gobernante apoyó. De otro lado, días atrás, Ipsos publicó una encuesta que da cuenta que si bien la aceptación de la propuesta de Palacio de Gobierno sigue siendo alta, en setiembre ha sufrido una caída en relación al mes de agosto.

El gran problema es que acá nadie sabe qué va a pasar, lo cual es grave para un país que requiere estabilidad. ¿Hay responsabilidad del Congreso? Obvio que sí. ¿La Comisión de Constitución la está haciendo larga? También, pero tiene a su favor que no tiene un plazo para aprobar la iniciativa, que además podría ser rechazada. Por eso, cabría preguntarle al presidente Vizcarra por su Plan B, ya que fue él quien lanzó la propuesta el 28 de julio último.

Sería muy grave que el mandatario no sepa cómo salir del enredo en que ha metido al Perú por razones que ojalá algún día se conozcan, pues estaría jugando con un país al que hay que manejar con mano serena y responsable, y no haciendo experimentos o siguiendo consejos de asesores de por ahí. ¿Habrá luz al final del túnel en los próximos días? ¿Sabremos ya si habrá o no campaña electoral y comicios en los siguientes meses? Ojalá.