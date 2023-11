La aprobación, en primera votación, de la reforma constitucional que implanta la bicameralidad es otra de las grandes traiciones de este Congreso. La unicameralidad fue una de las principales reformas políticas implementadas por la Constitución de 1993. Buscaba fortalecer la acción legislativa para que sea más eficiente y rápida, frente al sistema bicameral marcado por la lentitud de procesos y la burocracia parlamentaria. Desde su implementación en los 90, la unicameralidad ha contribuido a la estabilidad del Perú y al desarrollo económico. Pasamos de un Congreso inflado por la planilla política de partidos vividores del Estado, a un Congreso más pequeño, pero no por ello menos representativo. Pese a los logros del unicameralismo en el país, este sistema no es perfecto y requiere reformas para cumplir sus objetivos de: eficiencia, calidad legislativa y representación.

Repetir recetas fracasadas no es la solución, por ello considero que el retorno a la bicameralidad es un grave error. El dictamen aprobado incrementa de 130 a 200 (diputados y senadores) abriendo la posibilidad de aumentos adicionales en la cámara de Senadores. Esto ocasionará gastos adicionales y aumentará la burocracia. Si ya tenemos un Congreso unicameral que genera gastos irresponsables como bonos de 10 mil soles mientras, mientras el país pasa hambre, imaginemos cómo sería con más congresistas. Además, el dictamen no impone filtros para ejercer la función de diputados o senadores. ¿Cómo esperamos mejorar la calidad legislativa con personas sin estudios, sin capacidad o sin ética? Pero la gota que derramó el vaso es que la bicameralidad no responde a una demanda popular sino a un capricho de los mismos políticos.

En 1993 el referéndum que aprobó la Constitución confirmó el sistema unicameral y posteriormente en 2018, los peruanos volvimos a confirmar esa decisión. ¿Qué legitimidad tiene esta postura? Por eso, sin miedo hay que decir: No a la bicameralidad.