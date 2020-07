Ahora efectuaré un desarrollo jurídico más detenido del contenido del Acuerdo de Escazú (AE) que NO debe ser ratificado. 1° El objetivo del AE es “garantizar los derechos de acceso a la información ambiental” (Art.1). En el siglo XXI nadie debe ser privado de ello; siendo prácticamente una exigencia aceptada por todos. El AE, entonces, no proclama nada novedoso. 2° Pero la trampa está en que establece “el derecho a la participación pública en los procesos de toma de decisiones en asuntos ambientales” (Art. 2). La “participación pública” es una frase muy suelta, inclusiva para personas naturales o jurídicas, sean nacionales o extranjeras, que se constituyen en actores claves en “la toma decisiones”, que en todo Estado, más bien corresponde a la autoridad nacional. Es lo sensato y racional, por eso el gobierno o autoridad, es un requisito esencial del Estado, que organiza y decide pues concentra el poder que los gobernados le han otorgado. El poder en manos de todos no es poder sino caos, anarquía. 3° A ciegas, las ONGs empoderadas por el AE, y manipulando a las comunidades indígenas, meterán sus narices en la toma de decisiones y por sus intereses -generalmente exógenos-, muy bien planeados, estratégicamente se opondrán a todo, consiguiendo que se produzca una controversia, y con ello, además de paralizar proyectos de desarrollo, harán estallar conflictos sociales, hasta ahora latentes en el país -hay alrededor de 280-, para lograr el objetivo de llevar al Estado al “sometimiento de la controversia a la Corte Internacional de Justicia - CIJ” (Art. 19,2a). 4° El AE busca que la CIJ -burda imitación de la Corte IDH de San José de Costa Rica en materia de DD.HH., que es distinto-, desde La Haya, Países Bajos, sentencie, por ejemplo, sobre lo que considere una mejor conservación de nuestro esplendoroso santuario histórico de Machu Picchu o la compleja zona de La Pampa (Madre de Dios), afectando ipso iure, nuestra soberanía, porque perderemos la capacidad de decidir sobre nuestra propia geografía y recursos. Despropósito completo.