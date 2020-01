En buena hora que antes de votar se haya conocido esta faceta de los señores Guzmán y Mora. Cuántas perlitas más no habrá que los administradores de este tipo de información nos esconden por ahora. No estamos en un concurso ni de belleza ni de beatos para convento, pero es evidente que este tipo de conducta nos pintan de cuerpo entero personalidades que, en el ámbito privado, reflejan comportamientos de riesgo en la vida pública. No es fácil conocer este perfil de todos los candidatos. Si hemos visto qué dificultades ha tenido la comisión para elegir a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, a la luz de los resultados obtenidos. Ya pueden imaginar que la nueva composición del parlamento no será muy diferente de los recientemente disueltos y aborrecidos por la opinión pública nacional. Por eso hay gente a la que le alegra hallazgos como los de estos líderes del partido Morado. No tanto porque nos libremos de ellos sino porque existe la consigna de promover el voto nulo. Ya sabemos que todo lo que desacredite la normalidad de los procesos políticos le agrada a los militantes, cómplices y operadores de los procesados en la corrupción. Y todo lo que apoye el presidente Vizcarra –incluyendo los fiscales y jueces de Lavajato- también debe ser desprestigiado. Ahora quisieran que dos tercios de los votos de estas elecciones fueran nulos pero no le explican a los electores que la Constitución dispone que, en ese caso, las elecciones se anulan y el congreso disuelto tendría que ser restituido. Es muy difícil que suceda, pero aun así se trasmite la sensación de que estas elecciones son aburridas, que los candidatos son desconocidos o mediocres y no vale la pena votar por ellos. Elegir representantes políticos es mucho más importante que elegir algún producto de consumo en la tienda o en el mercado. Bien vale la pena demorarse un poco en informarse y decidir lo mejor posible. Si hay información, no seamos ociosos. O preguntemos a personas en cuyo criterio confiamos y coincidimos.