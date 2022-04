Estamos viviendo lo que habíamos calculado que podía pasar, y no me refiero a las protestas sociales, marchas, bloqueos y huelgas. Eso estaba cantado. El presidente Castillo está cosechando lo que con tanto esmero ha estado sembrando: división entre peruanos o entre “pitucos y pobres”; y no calculó la ley de “causa y efecto”, por lo que está sucediendo lo inevitable.

Pero sobre todo me refiero al aumento del precio del gas, de la gasolina y por ende de los productos de primera necesidad, es decir el encarecimiento de los productos, inflación y desempleo. ¿Les suena conocido? Los que tienen de 40 años a más recordaran los finales de los 80, y la pobreza, corrupción y violencia terrorista. Pero no le vayamos a echar toda la culpa al conflicto entre Rusia y Ucrania. No seamos tan inocentes.

Se trata del pésimo manejo económico y político, el despilfarro de los bonos, la fuga de las inversiones privadas y la sensación de corrupción con el nepotismo y amiguismo. Es decir, todo está encaminado al desastre y al caos. Hemos retrocedidos más de 30 años. Y la verdad que no es culpa del “prosor” Castillo, sino es culpa de todos los que lo hemos elegido, que en su mayoría son los más pobres del Perú, y serán los que más sufran de la crisis generada por la mala gestión del gobierno, aquellos que creyeron una vez más en una vil promesa “no más pobres, en un país rico”.

No es culpa de Castillo, es culpa de nuestra inocencia, ingenuidad o ignorancia, ¿Qué hacer? Solo pedirle al presidente un acto de honestidad y dignidad, para saber qué hacer pensando en el futuro del país.