La alarma mundial por el aumento casos de coronavirus hace que nos preguntemos si la tan mentada “universalización de la salud” podría sostenerse no solo en caso que esta enfermedad llegue a Perú, sino ante cualquier epidemia que podría ocurrir en nuestro país.

Nos lo preguntamos porque, según un informe de la Defensoría del Pueblo dado a conocer esta semana, los hospitales del Minsa y EsSalud de Lima y Callao tienen graves carencias en medidas de bioseguridad.

A decir de la institución, “el hospital Agurto Tello de Chosica no tiene jabón líquido ni papel toalla en el servicio de emergencia para la atención de niños, niñas y adolescentes. Y en el caso el Edgardo Rebagliati Martins (EsSalud), tampoco cuenta con estos insumos para la atención de las mujeres gestantes en situación de emergencia”.

Además, basta darse una vuelta por los baños de los hospitales del país para darse cuenta que no existe el más mínimo higiene en estos lugares. Coincidimos que no solo es culpa del Estado sino también de los usuarios, pero no podemos hablar de universalizar la salud cuando hay nosocomios que no cuentan con agua corriente en sus servicios higiénicos.