El Tribunal Constitucional dio la razón al Congreso en su demanda contra el Ejecutivo sobre la cuestión de confianza presentada por el expresidente del Consejo de Ministros Aníbal Torres que fuera rechazada de plano por la Directiva del Legislativo. En impecable y fundamentada sentencia el alto tribunal ratifica el descarte de la disparatada denegación fáctica de la confianza con la que Martín Vizcarra cerró el Congreso en setiembre 2019. El TC increíblemente avaló esta barbaridad con cuatro votos dando legalidad a una figura que no existe en ninguna constitución del mundo. Pero el TC rectificó esta posición cuando declaró la constitucionalidad de la Ley 31355. Sin embargo, el Ejecutivo de Pedro Castillo y Aníbal Torres, que ya andaban en veleidades golpistas, quiso insistir en tan peregrina tesis y motivó que el Congreso presentara una oportuna demanda competencial en defensa de sus fueros. La sentencia del TC la declara fundada y anula el Acuerdo del Consejo de Ministros de 24 de noviembre de 2022, que afirmaba que el rechazo de plano suponía el rehusamiento o denegatoria de la cuestión de confianza. Queda como incuestionable que solo el Congreso puede interpretar el sentido de su decisión bien definido el marco normativo complementario que es el Reglamento del Congreso que precisa que la cuestión de confianza es aprobada o rechazada mediante votación producida luego de concluido el debate correspondiente. Y se ratifica que la Mesa Directiva podrá rechazar de plano cualquier proposición de confianza que no cumpla con las formalidades. La declaración de improcedencia aprobada por el Congreso no equivale ni califica como denegatoria, rehusamiento ni rechazo de la cuestión de confianza. Advertencia para los golpistas, defensa de las instituciones democráticas y felicitaciones al TC, todo está claro.