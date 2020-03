El presidente de la República, Martín Vizcarra, ha reiterado enfáticamente que las medidas de emergencia no cumplirán su cometido si la gente se resiste a no acatar el aislamiento social obligatorio. Informó que más de 16 mil personas fueron detenidas a nivel nacional por este motivo y destacó que después de Lima, el norte del país es la zona en la que hubo más intervenidos por no respetar las restricciones.

Tal como lo han dicho médicos y autoridades, si esta tendencia persiste, la lucha para contener el coronavirus ofrece complicada perspectiva. Incluso ya hay versiones que sostienen que si las medidas no son eficaces, por la irresponsabilidad de algunas personas, se tomarán acciones complementarias. ¿Habrá que esperar nuevos y más amplios periodos de cuarentena?

Lo cierto es que todos esperamos que en el tiempo indicado hayamos dado un gran paso para cumplir los objetivos y así superar este mal momento. Lo que tenemos que hacer todos en estos días que nos quedan hasta fin de mes es el de convertirnos en partícipes de esta tarea contra el virus. Hay que quedarnos en casa, pero también hay que ser respetuosos y agradecidos con médicos, enfermeros, militares y policías que nos apoyan. No es posible que por una intervención de estos últimos pongamos en tela de juicio a sus instituciones y a su imagen, y no a los que infringen la ley.