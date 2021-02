Ya va a ser un año desde que el gobierno de turno ordenó la primera cuarentena y hoy, con un segundo confinamiento en muchas regiones, la situación sigue igual. En las calles sigue faltando oxígeno medicinal, no hay camas de cuidados intensivos y la gente está desesperada en los supermercados amontonándose, comprando diversos artículos como si se tratará del fin del mundo. Misma estrategia, mismos males.

El plan del gobierno del presidente Sagasti es el mismo manejo desastroso que aplicó Vizcarra. Encierro y bonos. No existe ni existirá, hasta que Pilar Mazzetti renuncie, una estrategia bien pensada para frenar los contagios.

Se necesita que el Minsa realice pruebas y más pruebas moleculares para saber quién está contagiado y en qué lugares el COVID-19 está más activo, y de esta manera aplicar cercos epidemiológicos que eviten la propagación del virus. Pero para este gobierno y el anterior, esto es mucho pedir. Ahora que empieza de nuevo la cuarentena deberían conformar brigadas sanitarias para que distrito por distrito, casa por casa, realicen las pruebas de descarte a los ciudadanos.

A los contagiados, aislamiento estricto que incluso podría ser en hoteles (hoy que muchos de estos establecimientos están vacíos) o en sus mismos hogares, si son casos con síntomas leves. Nos gustaría ver en lugares críticos, como en los mercados, a las autoridades respectivas repartiendo mascarillas, desinfectando con alcohol y controlando que la gente guarde la distancia social. Pero la inacción de quienes nos gobiernan es realmente preocupante. Toda la responsabilidad se la endilgan a la gente.

Las autoridades no se proyectan, no previenen, no aplican planes sistemáticos. Solo deslizan responsabilidades sacándose de encima la situación. Y eso tiene que cambiar ya.