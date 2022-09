La oposición al gobierno criminal de Pedro Castillo se ha caracterizado por la división, la soberbia y la tibieza. Esos tres errores han permitido que un delincuente se entornille al sillón presidencial por más de un año, cuando en cualquier democracia respetable no habría durado ni un mes. Pero no vale llorar sobre leche derramada, por eso pido voltear la página y mirar al futuro con patriotismo y responsabilidad. ¡NO MÁS ERRORES! El lunes elegimos al nuevo presidente del Congreso, es hora de hacer un mea culpa y no cometer errores, porque todo el Perú depende de la votación de los congresistas de oposición.

No podemos seguir imponiendo agendas individuales o partidarias sobre la agenda de la oposición. Espero que a partir de ahora los voceros parlamentarios entiendan que deben reunirse antes de cada Junta de Portavoces para acordar una AGENDA COMÚN y luego defenderla unidos. No podemos dejar que nos gane la soberbia, especialmente a los congresistas. El Congreso no es un buque de guerra o un cuartel, es el espacio de defensa de la libertad y la democracia. Es menester de los líderes de la oposición parlamentaria escuchar a quienes defendemos a la Patria en las calles y en las marchas.

No podemos caer en la tibieza. Lo he dicho y repetido mil veces: con delincuentes y comunistas NO se dialoga, ni se pacta o se negocia. Ellos buscan destruirnos, destruir nuestras leyes y sistema de gobierno. Con ellos, ni a la esquina. Espero que la oposición no cometa más errores, por el bien de TODOS.