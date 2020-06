Si bien es cierto que en las zonas altoandinas el coronavirus no ha golpeado tan fuerte como en sectores cálidos y bajos como la costa norte y la selva, además de Lima y Callao, el Estado no debe olvidar que en breve las temperaturas comenzarán a descender aún más en regiones como Puno, Arequipa, Moquegua, Huancavelica, Cusco y otras, especialmente en la zona sur, por lo que es urgente también atender esta situación.

El hecho que hoy estemos bajo una pandemia, no reduce el peligro en que se encuentran quienes viven en las zonas que suelen ser víctima de friajes y heladas todos los años. Esta vez quizá la atención y los recursos estén centrados en hacer frente al COVID-19. No obstante, no se puede desatender a quienes todos los años tienen que vérselas con las bajas temperaturas.

Las infecciones respiratorias agudas y la pérdida del ganado y las zonas de cultivo golpean todos los años, por lo que deben ser activados todos los planes que existen para esta situación que es recurrente y que en otros años ha provocado la movilización del Estado y la solidaridad de los peruanos.

Lamentablemente estamos en muy momento muy difícil para el Perú, pero recordemos que las víctimas recurrentes de las bajas temperaturas son compatriotas muy vulnerables a los que no se puede descuidar.