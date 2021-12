El presidente Pedro Castillo se equivoca al tratar de victimizarse y acusar a sus rivales de señalarlo de comunista, chavista, deshonesto, cercano a Sendero, antidemocrático y desestabilizador de la economía, cuando hace apenas cuatro años saltó a la “fama” en medio de una huelga de docentes llevada a cabo por un sindicato probadamente filoterrorista y luego fue elegido al amparo del explosivo y jurásico ideario de Perú Libre, del corrupto Vladimir Cerrón.

Con esos antecedentes, es evidente que mientras vivamos en un país democrático y con libertades, se critique y pongan reflectores sobre un personaje que una vez en el poder insiste en una ilegal asamblea constituyente, quiere traerse abajo la empresa privada a través de estatizaciones, coloca ministros “bomba” como Guido Bellido e Iber Maraví, no es transparente, se rodea de gente dudosa, tiene reuniones clandestinas con proveedores y le encuentran 20 mil dólares en el baño de su secretario.

Al menos por ahora el Perú no es Corea del Norte, Cuba ni Venezuela, donde los ciudadanos están “obligados” a aplaudir y bajar la cabeza ante el gobernante, así lo vean entrando a cónclaves secretos en un despacho presidencial paralelo para reunirse con funcionarios y lobistas, o si se comprueba que el sobrino del mandatario se moviliza en una camioneta perteneciente a la empresa de un sujeto con antecedentes de asalto a mano armada.

En los últimos días el mandatario se viene llenando la boca diciendo que tiene “autoridad moral” para hacer frente a la corrupción. Sin embargo, parece que ya olvidó que quien lo convirtió en candidato presidencial es un condenado por meter la uña en los recursos públicos y que tiene mucho que aclarar por sus nexos con “Los dinámicos del Centro”, varios de ellos prófugos, que según el Ministerio Público obtenían plata ilegal para la campaña de Perú Libre.

Si no hay explicaciones y transparencia, y si no se deja de lado la ilegal asamblea constituyente cuya sola posibilidad ahuyenta las inversiones que generan empleo, las dudas y los cuestionamientos van a seguir. Eso de que “soy bueno porque soy un profesor chotano y campesino” quizá estuvo bien para la campaña, pero ya no para el discurso de un mandatario que está obligado a rendir cuentas y procurar el bienestar de los ciudadanos, cosas que no están sucediendo.