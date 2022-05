“Pedro Castillo habría recibido 2 millones de soles por una licitación de biodesel de Petroperú”, manifiesta Zamir Villaverde. El presidente mudo. “Pedro Castillo maneja organización criminal en el ministerio de Transportes y Comunicaciones”, dice Karelim López. El presidente en silencio. “Tesis de maestría Pedro Castillo y su esposa tiene un nivel de plagio del 54%”, revela el programa “Panorama”. El presidente no dice ni pío.

Creo que cuando faltan las palabras es que las cosas están feas. Hay algunos políticos que buscan rodeos para alejarse de las responsabilidades. Hay otros que apelan a la retórica y al buen floro para refugiarse en los pretextos. Y por supuesto no faltan los que salen a conferencias de prensa y ante preguntas incómodas solo responden: “tú de qué medio eres”, con el objetivo de alinear al periodista con los intereses de determinada empresa y no con los intereses de la gente. Malintencionada estrategia para eludir las respuestas que exige la ciudadanía.

Pedro Castillo no atina a nada. ¿No quiere o no puede? Todo indica que no quiere ser llevado a un lugar en el que no quiere estar. Nadie le pide dotes de buen comunicador porque no las tiene. Simplemente debe esclarecer las dudas. Transparencia es lo que se le exige. “Cuando el ruido exterior es tan grande que empieza a crear inquietud o confusión, hay que tomar la palabra (…) y la incertidumbre no provoque una metástasis de consecuencias irreparables”, decía el argentino Jorge Valdano, fundador de la consultora Maketeam.

Es cierto, si el jefe de Estado no responde sistemáticamente a las denuncias de gente de su entorno y de la prensa, no solo se erosionará más su credibilidad sino que continuarán la crisis política e inestabilidad. Elegir el silencio es un tema delicado. Ya sabemos que lo hace por una necesidad de sobrevivencia, pero debe tomar en cuenta que el exceso de misterio puede generar alarma y provocar más problemas.

