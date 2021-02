No hemos llegado a los niveles del ayatollah Abbas Tabrizian, quien en Irán ha dicho que “no se acerquen a los que se han vacunado contra la COVID-19 porque se han convertido en homosexuales”, pero hay algunos extremistas en el Perú que se muestran tan indignados con la llegada de 300 mil dosis de Sinopharm que pareciera que están dispuestos a decir cualquier tontería con tal de desacreditar a esta arma contra el virus.

“Lamentablemente hemos caído en una situación de desinformación donde se dicen muchas cosas, pero la gran mayoría no son ciertas. La vacunación es la mejor arma que tenemos nosotros para erradicar ciertas enfermedades y epidemias que ha habido a nivel mundial”, dijo el médico Josef Vallejos, el primer peruano vacunado en nuestro país.

Muchos no entienden que estamos en guerra contra el coronavirus y cuando un país está en esta situación están demás los “malaleche” y los que medran con la desgracia. Llegaron las primeras dosis de Sinopharm y hay que reivindicar la esperanza, que más que una ilusión, es la fuerza mental y emocional para gritarle al mundo que no todo está perdido. Por eso me alegran los aplausos y las ovaciones de la gente y principalmente del personal médicos de los hospitales, ante el arribo de las vacunas.

En su libro “Una mente feliz” la profesora de psicología de la Universidad de Oxford Eliane Fox decía: “La predisposición al optimismo no solo consiste en mostrarnos felices y alegres, sino que más bien tiene relación con el hecho de guardar esperanza en el futuro”. De eso se trata la vida ahora.