Mientras que en Junín luchábamos, hace 13 años, contra la organización criminal Perú Libre, los partidos políticos y líderes nacionales en Lima no decían ni pío. Esto cambió cuando Pedro Castillo llegó a segunda vuelta y vimos desfilar por todos los medios a candidatos, políticos y periodistas repitiendo lo que decíamos hace años en solitario: que Perú Libre no era un partido sino una organización criminal y Vladimir Cerrón no era un líder político sino un vulgar criminal. La segunda vuelta terminó y, durante el gobierno de Castillo, los congresistas elegidos por la oposición siguieron repitiendo nuestras consignas. Eso terminó el día del golpe de Castillo pues, al parecer, la oposición se olvidó de todo lo que dijo meses atrás. El gran problema de los falsos opositores a la izquierda criminal, a las mafias y al comunismo es que, apenas ven la posibilidad de ganar algo, se entibian.

Me sorprende ver a aquellos que, en el algún momento, dijeron que Perú Libre y sus aliados eran nocivos para el país, hoy digna que “deben estar en la Mesa Directiva” y que “es normal negociar con ellos”. Al final parece que nos agarraron de tontos y nos dicen ahora que los rojos “no son tan malos”. Patético espectáculo que muestra cómo están dispuestos a negociar con criminales por un plato de lentejas, más gollerías o viajes.

Jamás les importó la defensa de la Constitución, la defensa de la justicia contra las organizaciones criminales y mucho menos la patria. En los próximos días por sus votos los conoceréis: quien vote por una lista integrada por miserables criminales aliados de Castillo, Sendero, Cerrón, caviares y el narcotráfico es un traidor. Nos dirán que es una estrategia, pero la verdad es que les darán poder, dinero y agenda a los enemigos de todos los peruanos. El amigo de nuestro enemigo es también nuestro enemigo.