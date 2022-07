No se cuál presentación en el Congreso ha sido más patética, la de Lilia Paredes diciendo “me abstengo a declarar” o la de su hermana Yenifer hablando con total cinismo de su “derecho a trabajar”. No, Yenifer, cuando se trata de un proveedor del Estado, por ser familia directa de Pedro Castillo, no puedes vincularte a esa empresa, pero parece que tu paso por la universidad fue igual de falso que la tesis de tu padre adoptivo.

Tan patética ha sido la defensa de Yenifer que dice tener derecho a reunirse en Palacio para temas laborales ¿Qué? ¿Ahora la Casa de Pizarro es el Coworking de Chota? ¡Por favor! El descaro de los familiares de Castillo llega a ese nivel, porque algunos congresistas se lo permiten, como el tal Elvis Vergara, vocero de Acción Popular que pide pruebas para votar por la vacancia. Pruebas hay de sobra, pero “Los Niños” no se van a cansar de defender a su patrón, porque así funcionan las mafias.

Por otro lado, desde el Congreso solo podemos esperar que la Mesa Directiva sea presidida por Lady Camones, alguien que ha demostrado, incluso con su votación, ser una opositora real a este régimen criminal. La inhabilitación a Dina debe ser el primer punto en su agenda y actuar con sensatez, porque los caviares siguen tejiendo sus conspiraciones. En tanto, este 28 de julio nos veremos protestando en las calles, porque no hay nada que celebrar, mientras Castillo siga en el poder.