Estrenada hace algunas semanas por Netflix, la serie “El amor después del amor”, que cuenta los primeros 30 años de la vida del compositor, músico y cantante argentino Fito Páez, se ha convertido en uno de los nuevos éxitos de la conocida plataforma; que reafirma lo atractivo que siempre resultará un biopic que apela a la nostalgia.

Y precisamente, es a partir de ese elemento, que se escribe un guion en el que se relatará en medio de continuos flashbacks, la historia de uno de los más grandes talentos del rock argentino: su niñez, sus inicios en la música, su crecimiento, sus excesos y la llegada a un álbum como “El amor después del amor”, que cumple 30 años y que se convierte en el punto más alto de su carrera. Definitivamente, al margen de detallar aspectos relacionados a la dirección, producción y aspectos técnicos, que exigieron largos meses de trabajo intenso, la mayor virtud de la serie, es que nos trae de vuelta momentos imprescindibles e irrepetibles de la historia del rock argentino y una época en la que los grandes del género se daban la mano. La historia de Fito Páez y sus inicios con la banda de su paisano rosarino Juan Carlos Baglieto, y su relación con Charly García y Luis Alberto Spinetta, en una suerte de relación maestros y alumno al que le reconocían su grandeza, es uno de los puntos más saltantes de la historia. En tiempos en los que corre la música a mil por hora, y los éxitos no durán más de un mes, ver en una serie, una época en la que se juntaban talentos para hacer música y todos colaboraban, provoca nostalgia de la buena. Y como no podría ser de otra manera, las musas de Fito están presentes en la historia, si bien Cecilia Roth fue una de las últimas, definitivamente Fabiana Cantilo es la que más presencia tiene en la tramaa, ella sin temor a equivocarnos es la más influyente en la vida del músico y merecería que no se le vea solo como un simple satélite del rockero. El cantautor argentino, al parecer, está satisfecho con el resultado de la serie que ha logrado retratarlo tal cual, con sus luces y sus sombras, con grandes tragedias del pasado, pero con una capacidad de reinvención que tuvo a grandes aliados para que eso sucediera. Los jóvenes que se acercarán a la serie encontrarán una historia que los motivará, y a quienes vivieron esas épocas, les generará una profunda emoción de esos tiempos idos, inolvidables, pero que irremediablemente, no volverán.