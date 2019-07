Nuestras fronteras para el Bicentenario

Hoy, a 2 años del Bicentenario, no aprendemos de la trágica lección de la historia sobre el menoscabo de nuestras fronteras. Lo voy a explicar. Aun cuando la Constitución en su art. 71 PROHÍBE adquisiciones a extranjeros dentro de los 50 km de la frontera, primero fue aprobado el DS 001-RE-2017, que rompió esa prohibición, amparado en la excepción por necesidad pública, permitiendo adquirir inmuebles para misiones consulares. Y ahora, acaba de ser aprobado el dictamen del proyecto de ley N° 4284-2018-CR, que permite —esta vez astutamente sin invocar la referida excepción— la inversión extranjera en esa distancia, presentándolo solapadamente como un proyecto de desarrollo constitucional. Veamos. 1° JAMÁS hay que forzar la técnica hermenéutica o interpretativa de la norma jurídica porque terminarán desnaturalizándola. Si la Carta Magna dice que los extranjeros NO pueden adquirir en 50 km de la frontera, entonces, para qué agrietarla colisionando con el espíritu y la letra del art. 71, y respecto del cual el constituyente de 1993 consagró el potente CRITERIO DE SEGURIDAD, ligado intrínsecamente a la soberanía del Estado. Nuestros 5 vecinos también lo conservan pétreo —Brasil hasta los 150 km—. La necesidad pública se invoca por razones extraordinarias o de fuerza mayor. Chile cuenta con una sede consular alquilada en Tacna. ¿Es realmente de vida o muerte que sus nacionales sean atendidos en un inmueble que sea de propiedad privada de Chile? ¿Si lo permitimos, podremos exigir luego que la abandonen, cuando la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares (1963) consagra la inviolabilidad de los locales consulares? ¿Si la expropiamos, no harán lo mismo (Teoría del pretexto) con el terreno peruano “El Chinchorro” en Arica? 2° En cuanto al dictamen congresal, su argumento, también forzado, es que el Art. 71 solo se refiere a tierras rurales y el proyecto alcanza a áreas urbanas. Es un principio del desarrollo social que las áreas rurales se convertirán en urbanas por la inevitable explosión demográfica —¿cómo era Tacna en 1929?—. Ver a las fronteras con criterio solamente económico es un error. Los europeos, por la migración de la guerra en Siria, recién lo han entendido. El art. 71 no es relevante porque se refiera a áreas rurales o urbanas, sino por su distancia desde la frontera.