El 2022 llega a su fin y cuando todos nos ilusionábamos con la llegada de un mejor año, nuevamente las amenazas de convulsión social, violencia y barbarie se cierne sobre el país. Algunos grupos extremistas han convocado a un paro en el sur del país para los primeros días del 2023. Una cosa es que los ciudadanos expresen su descontento pacíficamente y otra es que los violentos de siempre se aprovechen de esta coyuntura para generar terror.

Esas protestas compulsivas y extorsivas contra el Estado no quieren solo adelanto de elecciones y cierre del Congreso, sino una asamblea constituyente. Esas demandas no las plantean desde lo institucional y la democracia, sino desde el vandalismo, la violencia y el terror, como un ominoso eco del pasado de nuestra historia. Destruir e incendiar propiedades públicas y privadas, bloquear carreteras y saquear negocios no son manifestaciones contra el Gobierno, son atentados. ¿Hasta cuándo seguirá creciendo esta ola delictiva? Es momento que los responsables de hacer cumplir la ley se pongan manos a la obra.

El desafío de la presidente Dina Boluarte, sus ministros, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional debe ser discutir racionalmente las medidas adecuadas, bajo el imperio de la ley, para salir de este estado de alarma e inseguridad que existe en el sur del país y que amenaza recorrer todo el Perú. El país necesita recuperar la confianza. Como dicen los entendidos, los primeros días del año serán claves para saber si el futuro será tumultuoso o reinará la paz social, lo que podría generar que el Perú sea más atractivo para los inversionistas.