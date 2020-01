Hemos cerrado el 2019 con el conocimiento cabal de las tropelías perpetradas desde la política y, por ende, con la indignación a flor de piel. Por lo menos en la mayoría de la ciudadanía que ha visto con estupor los detalles que se han ido revelando en el caso Lava Jato estos meses. Pero ahora toca dar el otro paso.

No nos podemos quedar solo en la indignación y en la amargura. Eso no sirve de nada si no nos mueve a la reacción. Tenemos una primera prueba para saber cuánto hemos aprendido de todo esto. Esta primera prueba serán las elecciones congresales complementarias del próximo

26 de enero. Es hora de tomar al toro por las astas y asumir nuestra responsabilidad. No olvidemos que somos nosotros, solo nosotros, quienes ponemos a las autoridades que nos representarán en el primer poder del Estado. Luego no nos quejemos ni rehuyamos a nuestra responsabilidad como ciudadanos.

Del mismo modo, tenemos un nuevo año para empezar a cambiar algunos hábitos que, aunque en menor escala, son el caldo de cultivo de la corrupción o de la ilegalidad e informalidad. Por ejemplo, el “arreglo” cotidiano con el policía de tránsito; el respeto a las leyes; el respeto a los derechos de los trabajadores, aunque tengamos un pequeño negocio, dentro de la capacidad de la pequeña empresa. Algunos padres de familia podrían dejar de enviar a sus hijos a mentirle al cobrador que llega a tocar la puerta, pues ese “inocuo” ejercicio de viveza es al final de cuentas el aprendizaje de la mentira y de la evasión de los deberes, piedra de toque en una sociedad democrática.

Podríamos, así, dejar de ser menos “vivos” para que cuando uno de nosotros llegue al poder, no cometa las mismas pillerías que hoy tanto nos indigna.