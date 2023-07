El reciente viaje de seis congresistas peruanos a China, con todos los gastos pagados por una empresa privada especializada en relaciones públicas, ha generado preocupación y levantado serias interrogantes sobre el respeto a la ética parlamentaria. Este nuevo escándalo pone en evidencia la presencia de un conflicto de intereses de los parlamentarios, pero también una presunta vulneración a las normas del Legislativo,

Sin embargo, lo peor es la nula fiscalización del resto de congresistas. Esta situación desnuda la inoperancia de un Parlamento que pisotea principios y es incapaz de reaccionar con la fuerza de sus propios instrumentos éticos y morales. Por cierto, esto no es algo nuevo. Durante años, los legisladores han enfrentado con elemental pasividad las irregularidades y señales claras de corrupción de sus colegas. Algo que popularmente se conoce como “otorongo no come otorongo”.

Resulta aún más preocupante que la presidenta de la Comisión de Ética, Karol Paredes, haya sido parte de este grupo de congresistas que aceptaron el viaje. Entendemos que este grupo de trabajo tiene la responsabilidad de velar por la conducta ética de los parlamentarios y sancionar cualquier acto que manche la imagen del Congreso. Sin embargo, al participar en esta visita a China, se genera una clara contradicción y se debilita la credibilidad de la comisión.

Si los congresistas viajeros obviaron las normas internas y violaron el código de ética debe haber sanción. Por respeto a la institución, el Congreso tiene la responsabilidad de pronunciarse y tomar medidas concretas en relación a este caso.