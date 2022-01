El exitoso empresario e inversionista norteamericano Warren Buffett, mantuvo un principio muy claro y simple en su vida profesional: “Regla No. 1: Nunca pierdas dinero. Regla numero 2: Nunca olvides la regla número 1″. Esta filosofía de un hombre nacido en un entorno familiar marcado por la pobreza y que logró el éxito y fortuna personal en el sector privado, debe inspirar también aquello que los ciudadanos que sirven en el sector estatal, deben hacer con los dineros públicos que se les confía: No perderlo ni desperdiciarlo.

La Contraloría General de la Republica tiene, entre otras, la misión de supervisar y verificar el correcto uso de los recursos y bienes públicos en los tres niveles de gobierno: local, regional y nacional, comprendiendo sus acciones los campos administrativo, presupuestal, operativo y financiero de toda entidad estatal. En su rendición de cuentas 2021, la Contraloría evidenció claramente que el principio de Warren Buffett no se cumple a cabalidad en nuestro país. Así, se determinó que, de acuerdo a las acciones de control “posterior” llevadas a cabo por equipos de auditores, de los S/.183,030 millones correspondientes al presupuesto público 2021 aprobado por el Congreso, cerca del 14% (más de S/.25,000 millones) fueron diluidos y “perdidos” por la corrupción. Para ponernos en contexto, dichos 25 mil millones perdidos, podrían haber servido para construir y equipar, en todas las regiones del país, 125 hospitales de la talla y calidad de los “Barton” o “Kaelin” de Essalud ó para construir más de 1,000 colegios de excelente infraestructura y equipamiento, similares a los de la cadena privada Innova School. Pero, no sólo se trata de “no perder dinero”, sino también, de no utilizarlo para servicios públicos “deficientes” o que no satisfagan las necesidades reales de la población.

Entre octubre y noviembre del 2021, la Contraloría realizo una serie de “veedurías escolares” aplicadas, entre otras, a la estrategia “Aprendo en casa”, herramienta para la atención virtual de alumnos de colegios públicos, ante la emergencia sanitaria por Covid 19. Los resultados de dichas acciones son muy preocupantes, pero lo es más el que 51,8% de los estudiantes afirmara usar su celular para acceder a dicho servicio educativo; 28,5% computadora o laptop y solo 8,28% la Tablet entregada por el Minedu, cuyo presupuesto inicial ascendió aproximadamente a 930 millones de soles para 1´056,430 tablets, 203,080 cargadores, 565,482 planes de datos y delivery a más de 27,000 colegios. Al igual que Buffett, bien haríamos los peruanos en aplicar la regla básica de su filosofía y reformularla para aplicación obligada de nuestros gobernantes de turno: “Nunca desperdicies el dinero de todos los peruanos”.