​Odebrecht: ¿quiénes le dan “luz verde”?

La congresista Yeni Vilcatoma presentó esta semana un proyecto para derogar la Ley N° 30737 que, en buena cuenta, establece una suerte de régimen de excepción a las empresas que cometen actos de corrupción en tratos con el Estado. De no existir esta ley, que fue aprobada hace pocos meses, empresas como Odebrecht y otras del llamado Club de la Construcción tendrían que someterse a la Ley de Contrataciones del Estado, donde se especifica claramente que las firmas con problemas de corruptelas no pueden suscribir ni desarrollar contratos de obra pública con el Estado peruano. Vilcatoma precisa que se debe actuar con rapidez, pues el acuerdo con Odebrecht tiene que ser homologado por un juez y se está a punto de llegar a esa instancia. Por ello, urge un pronunciamiento del Congreso para, de esta manera, saber quién se pone a qué lado de la historia. No es un hecho menor, porque hasta ahora todo el peso de la responsabilidad política se ha cargado al lado de los fiscales y del propio Presidente de la República. De esta manera, la congresista “naranja” ha puesto en el Congreso la responsabilidad compartida del acuerdo firmado con Odebrecht, pues en sus manos estaría cerrarle el paso por esa vía. Ello, por cierto, simplemente sometería a Odebrecht y a sus socias a las mismas reglas de juego con las que han jugado las demás empresas competidoras del ramo de la construcción. Y si se trata de “ser y parecer” en el campo de la transparencia y de la lucha contra la corrupción, aquí tiene el Parlamento una excelente oportunidad de deslindar responsabilidades y no sumarse al despropósito de ese nefasto acuerdo. Más aun cuando ya va siendo claro que los propios apologistas de ese pacto van admitiendo que los testimonios de los hombres fuertes de Odebrecht apenas si están corroborando pruebas e indicios ya conocidos, y que un prolijo trabajo de pesquisa legal podría comprobar sin apelar a soplones instalados en Brasil.