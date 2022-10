En un encuentro con los alcaldes electos, el premier Aníbal Torres volvió a dar muestras de su incontinencia verbal y usó el evento para transformarlo en un teatro político. “Ustedes tienen que entender que en el Perú gobernó una pequeña clase económica, con poder económico, que dominó al poder político y que se consideró superior a los demás. Ustedes aquí, mírense al espejo, quienes somos, y por eso nos desprecian, y por eso nos han relegado. Ellos se consideran las personas capaces e inteligentes.

Si ellos son capaces e inteligentes ¿por qué nos han dejado el Perú que tenemos? ¿Por qué? ¿Por qué fueron capaces e inteligentes? Creen que la inteligencia llueve en el Perú, que viene por el color de la piel o por el poder económico o por herencia”, expresó. Sería más de lo mismo si no hubiera añadido que “hay que llevar al Perú hacia el desarrollo sin odios ni rencores ni envidias”. Tremenda incoherencia luego de promover el enfrentamiento y la división entre peruanos. Enfatizó las diferencias y las discrepancias antes que los puntos comunes. A estas alturas, no hay dudas que lo que quiere el Gobierno es la atomización del Perú. Ante ello, no nos queda otra que responderle con unidad contra la inestabilidad y el caos.

Por otro lado, Torres continuó la saga del presidente Pedro Castillo: La culpa es de los otros y no mía. Siempre se queja del Perú que nos han quejado. No entiende que el país heredado deja de ser una herencia para convertirse en un desafío, un reto, con el cual se debe luchar. Y si no ¿para qué se postulan a la presidencia? ¿para qué aceptan ser ministros? Si no son capaces de servir a la gente y solucionar sus problemas, renuncien. Los gobernantes deben tomar decisiones claves para sacar adelante el país y si no pueden, mejor sería dar un paso al costado.

Ante ello, la indignación de la gente es natural. Ayer, algunos estudiantes, protestaron por la presencia del premier en la universidad Ricardo Palma. “¿Adónde se va todo lo de la minería? No lo saben invertir” y “¡Corrupto!”, fueron algunos de los gritos que reflejaron el rechazo de muchos jóvenes frente a la incapacidad del Gobierno.

¿Estos actos aislados son un dispendio de energías o algunas señales que los peruanos ya despertaron? Si se logra que haya una reacción de los jóvenes, con alternativas serias, en una sola dirección y sin políticos cuestionados, entonces las cosas cambiarán.