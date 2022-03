Circula una propuesta de Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del MINEDU. Es la oportunidad para generar una estructura organizacional que responde a una visión educativa y pedagógica que tenga en cuenta la Ley General de Educación, el PEN al 2036, así como la nueva Ley de organización del Minedu que trae la creación de los viceministerios de Educación Básica (VMEB) y de Educación Superior.

En el VMEB deben restaurarse sus órganos de línea. Me refiero a las Direcciones Generales de Educación Básica Regular, Básica Alternativa, y Básica Especial. Y otorgárseles el lugar que les corresponde a direcciones transversales referidas a educación rural, intercultural y bilingüe; cultura, arte y deporte; tecnologías y recursos digitales; y educación ambiental y comunitaria. Dándole un lugar central a la Dirección de Desarrollo Docente y otros Actores Formativos.

Es importante restituir la Dirección de Tutoría y Bienestar Socioemocional para un acompañamiento afectivo y cognitivo, íntimamente vinculado al desarrollo curricular y los aprendizajes, para lo cual es fundamental que sea un órgano de línea central del VMEB.

El Minedu no puede olvidar que las funciones del Consejo Nacional de Educación deben ser coherentes con su finalidad y carácter de órgano consultivo, autónomo, especializado y plural formado por reconocidas personalidades de la educación. Y que no debe darle un protagonismo excesivo a la Secretaría de Planificación (no es parte de la Alta Dirección) en detrimento de los dos viceministerios de gestión educativa. Resulta incomprensible que se le otorguen a este órgano de planificación las evaluaciones docentes y la gestión educativa descentralizada que le corresponde al VMEB. Señor ministro y viceministros de Educación: recurro a su condición de educadores para solicitarles que esta propuesta del ROF sea reformulada y prime la razón de ser del Minedu.