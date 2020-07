Aunque parezca reiterativo, si no ponemos reglas a nuestra vida diaria para enfrentar la pandemia del Covid-19, muchos más serán contagiados y también muchos más van a morir.

Sigue costando a las personas entender que debemos cuidarnos al máximo ejercitando el permanente lavado de las manos, el uso de la mascarilla y la distancia social, las tres reglas sustantivas que nunca debemos dejar de cumplir como núcleo duro de nuestra protección, por lo menos hasta que contemos la vacuna que hoy aún no existe.

Solamente el resultado de un examen médico positivo cambia a la gente y cuando eso sucede puede ser realmente tarde.

Con palabras distintas pero en ese mismo sentido se acaba de pronunciar el actual director general de la Organización Mundial de la Salud - OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, que confirma con mucha preocupación que hasta la fecha el mundo no registra realmente ningún signo visible general o mayoritario de que la pandemia haya cedido; al contrario, acaba de confirmar que en las últimas 24 horas se ha vuelto a batir el récord de casos diarios de coronavirus, con más de 230 mil.

Ya vamos más de 13,1 millones de contagiados y nos acercamos a los 600 mil muertos en todo el mundo. En el Perú son más de 330 mil infectados y más de 12,050 fallecidos por el coronavirus. El reinicio de las actividades no debe suponer bajar la guardia. Las personas no reaccionan igual frente a la enfermedad. No es que se trate de un asunto del azar. Nada de eso.

Las características de los vulnerables son ampliamente conocidas y son los que más cuidados deben tener en este marco de la pandemia. La reciente advertencia de la OMS debe ser valorada con la misma intensidad y atención con que hemos decidido levantar las cuarentenas y dar pie al proceso de reactivación económica. Si protocolizamos nuestras vidas con rigor, nos tiene que ir bien.