ONU: EL PERÚ EN LA CONFERENCIA PLANETARIA DE MINISTROS DE DEFENSA

De ninguna manera puede pasar desapercibido, y menos para los peruanos, de un lado el 32° aniversario de la creación del Ministerio de Defensa -Alan García unificó a los tres institutos armados, que mantenían una estructura ministerial por separado y nada funcional-, y de otro, la reciente “Conferencia Ministerial sobre el Mantenimiento de la Paz de la ONU: capacidades militares y policiales, desempeño y protección”, celebrada en su sede de Nueva York. Esta segunda constituye una reunión de ministros de Defensa planetaria de los 193 Estados miembros de la ONU y ha tenido la dimensión de histórica para el Perú. El ministro peruano José Huerta Torres no podía faltar, más aún cuando el Perú cuenta con un asiento en el Consejo de Seguridad en el bienio 2018-2019. Su presencia ha significado el espaldarazo político del Estado peruano a la diplomacia nacional apostada en el espacio del multilateralismo más relevante de la sociedad internacional. Ha correspondido al ministro peruano el privilegio de hacer uso de la palabra durante la conferencia. No hay registro de que un ministro de Defensa peruano lo haya hecho en el pasado, y esa concesión para con nuestro país deviene de que el Perú mantiene un alto nivel de compromiso con las operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU, si tenemos en cuenta que el mayor propósito de la ONU es “mantener la paz y la seguridad internacionales…”, conforme la Carta de San Francisco de 1945 que firmara por el Perú el eminente internacionalista Alberto Ulloa Sotomayor. No debería pasar por silenciosa la destacada presencia peruana en la República Centroafricana, el país más pobre de África, con un batallón de 205 efectivos militares que por primera vez integran 11 mujeres. No somos un país indiferente con las tareas de paz en el mundo y por eso también hemos sido elegidos para que en el mes de octubre del 2019 seamos sede de la “25° Conferencia Anual de la Asociación Internacional de Centros de Capacitación para el Mantenimiento de la Paz”, y vendrán al Perú las diversas delegaciones de los Estados miembros de la ONU. Una completa oportunidad para mostrarnos, como lo hicimos organizando APEC, ALC-UE y ASPA.